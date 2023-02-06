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Пашинян: Армения готова оказать помощь Турции и Сирии

Пашинян: Армения готова оказать помощь Турции и Сирии Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность оказать помощь Турции и Сирии, где произошли сильные землетрясения.
В регионе
6 февраля 2023 г. 14:59
Пашинян: Армения готова оказать помощь Турции и Сирии
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность оказать помощь Турции и Сирии, где произошли сильные землетрясения.

Как передает Report, об этом Пашинян написал в Twitter.

"Опечален известием о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, в результате которого погибло так много людей. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения готова оказать помощь",- говорится в сообщении премьера Армении.

В Турции жертвами разрушительного землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш, по последним данным, стали 912 человек, 5 385 получили ранения.

В Сирии число погибших в результате землетрясения достигло 326 человек, еще 1042 получили ранения.

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Версия на английском языке Pashinyan: Armenia ready to provide assistance to Turkiye and Syria

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