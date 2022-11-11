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Пашинян: Армения еще в 2007 году признала Карабах частью Азербайджана

Пашинян: Армения еще в 2007 году признала Карабах частью Азербайджана Международное сообщество, в том числе Армения, признают Карабах частью Азербайджана.
В регионе
11 ноября 2022 г. 23:46
Пашинян: Армения еще в 2007 году признала Карабах частью Азербайджана

Международное сообщество, в том числе Армения, признают Карабах частью Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Несмотря на то, что Армения наложила вето, Лиссабонский саммит ОБСЕ 1996 года зафиксировал, что проблема Карабаха должна быть решена в рамках территориальной целостности Азербайджана. Позиции всех стран известны также резолюциями СБ ООН 1993 года. Армения также признала, что Карабах - это часть Азербайджана. В 2007 году признала. Сколько можно не констатировать это? Вопрос в том, хотим мы или не хотим видеть это? Может, все наши проблемы исходят из того, что мы не видим этого", - сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

На замечание журналиста, что, по утверждению Баку, Армения, ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, признает Карабах частью Азербайджана, Пашинян ответил: "Алма-Атинская декларация является частью нашего законодательства. Она ратифицирована Верховным советом Армении в феврале 1992 года. Если я скажу, что не принимаю Алма-Атинскую декларацию, то получится, что не признаю законодательство Армении".

Премьер Армении добавил, что нет такой страны, которая не признает Карабах частью Азербайджана, и "не надо питать иллюзий".

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