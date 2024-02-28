Пашинян: Армения де-юре заморозит членство в ОДКБ, если организация не выполнит обязательства

Пашинян: Армения де-юре заморозит членство в ОДКБ, если организация не выполнит обязательства

Заморозка отношений Армении с ОДКБ означает в том числе отсутствие армянского постпреда при ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от оппозиции в ходе парламентского часа.

"Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне. Мы до сих пор не получили ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. Отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении", - сказал Пашинян.

Армения юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства, отметил премьер-министр.

"Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре, а что нам остается?" - сказал глава кабмина Армении.