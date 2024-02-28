О нас

Пашинян: Армения де-юре заморозит членство в ОДКБ, если организация не выполнит обязательства

Пашинян: Армения де-юре заморозит членство в ОДКБ, если организация не выполнит обязательства Пашинян: Армения де-юре заморозит членство в ОДКБ, если организация не выполнит обязательства
В регионе
28 февраля 2024 г. 19:13
Пашинян: Армения де-юре заморозит членство в ОДКБ, если организация не выполнит обязательства

Заморозка отношений Армении с ОДКБ означает в том числе отсутствие армянского постпреда при ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от оппозиции в ходе парламентского часа.

"Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне. Мы до сих пор не получили ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. Отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении", - сказал Пашинян.

Армения юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства, отметил премьер-министр.

"Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре, а что нам остается?" - сказал глава кабмина Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan KTMT-dəki fəaliyyətini de-yure də dayandıra bilər

Другие новости из категории

Эрдоган: Мы принципиально поддерживаем предложенный Зеленским мирный план
Эрдоган: Мы принципиально поддерживаем предложенный Зеленским мирный план
28 февраля 2024 г. 19:32
Главы МИД Армении и Германии обсудили вопросы региональной безопасности
Главы МИД Армении и Германии обсудили вопросы региональной безопасности
28 февраля 2024 г. 17:44
В Москве при пожаре один человек погиб и один пострадал
В Москве при пожаре один человек погиб и один пострадал
28 февраля 2024 г. 17:27
В Иране в результате взрыва мины близ границы с Ираком погиб один человек
В Иране в результате взрыва мины близ границы с Ираком погиб один человек
28 февраля 2024 г. 17:17
Спикер парламента Грузии: Основанный ЕС фонд вмешивается в выборы в стране
Спикер парламента Грузии: Основанный ЕС фонд вмешивается в выборы в стране
28 февраля 2024 г. 17:01
В МИД России прокомментировали возможный визит Зеленского в Армению
В МИД России прокомментировали возможный визит Зеленского в Армению
28 февраля 2024 г. 16:57
Украина получила от Японии и Норвегии грант в размере 760 млн долларов
Украина получила от Японии и Норвегии грант в размере 760 млн долларов
28 февраля 2024 г. 16:48
МИД РФ: Армения застопорила работу по открытию региональных коммуникаций на Южном Кавказе
МИД РФ: Армения застопорила работу по открытию региональных коммуникаций на Южном Кавказе
28 февраля 2024 г. 16:29
МИД РФ: Требования вывести российских пограничников - недружественное поведение Еревана
МИД РФ: Требования вывести российских пограничников - недружественное поведение Еревана
28 февраля 2024 г. 16:12
Возле дома армянского депутата от фракции Гражданский договор взорвалась бомба
Возле дома армянского депутата от фракции "Гражданский договор" взорвалась бомба
28 февраля 2024 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi