Пашинян: Армения будет балансировать отношения с РФ и ЕС

Армения будет балансировать свои отношения с Россией и Евросоюзом.

Армения будет балансировать свои отношения с Россией и Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы решили проводить сбалансированную и уравновешенную внешнюю политику, а это значит, что мы постараемся балансировать наши отношения с Европейским союзом, с Россией, с региональными силами", - сказал он.

Пашинян отметил, что не следует забывать о балансах, "поскольку отклонение от баланса может иметь очень серьезные последствия для безопасности и стабильности не только для конкретной страны, но и для региональной и глобальной стабильности".