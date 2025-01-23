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Пашинян: Армения будет балансировать отношения с РФ и ЕС

Пашинян: Армения будет балансировать отношения с РФ и ЕС Армения будет балансировать свои отношения с Россией и Евросоюзом.
В регионе
23 января 2025 г. 17:55
Пашинян: Армения будет балансировать отношения с РФ и ЕС

Армения будет балансировать свои отношения с Россией и Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы решили проводить сбалансированную и уравновешенную внешнюю политику, а это значит, что мы постараемся балансировать наши отношения с Европейским союзом, с Россией, с региональными силами", - сказал он.

Пашинян отметил, что не следует забывать о балансах, "поскольку отклонение от баланса может иметь очень серьезные последствия для безопасности и стабильности не только для конкретной страны, но и для региональной и глобальной стабильности".

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Версия на английском языке Pashinyan: Armenia will balance relations with Russia and EU
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan Rusiya və Aİ ilə münasibətlərini balanslaşdıracaq

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