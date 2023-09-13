Пашинян: Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности

Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности.

Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности.

Как передает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в интервью POLITICO.

Он отметил, что основной причиной этого является война в Украине. "В результате событий в Украине возможности России изменились", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что стратегия Армении должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить зависимость от других: "Модель, по которой у нас есть проблемы с нашими соседями, и мы должны приглашать других, чтобы защитить нас — неважно, кто эти другие — является очень уязвимой".

Глава правительства Армении также обвинил российских миротворцев, временно дислоцированных в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в невыполнении своих обязательств, однако отметил, что “если бы их не было в Карабахе, я не могу сказать, что ситуация сейчас была бы лучше”.

В целом, премьер-министр Армении подтвердил свою поддержку переговорам по нормализации отношений с Азербайджаном при посредничестве США, ЕС и России.

"Если мы хотим иметь прочную, вечную государственность, прежде всего, мы должны предпринять очень серьезные шаги и приложить очень серьезные усилия для урегулирования наших отношений с нашими соседями", - сказал он.