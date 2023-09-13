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Пашинян: Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности

Пашинян: Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности.
В регионе
13 сентября 2023 г. 17:36
Пашинян: Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности

Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности.

Как передает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в интервью POLITICO.

Он отметил, что основной причиной этого является война в Украине. "В результате событий в Украине возможности России изменились", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что стратегия Армении должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить зависимость от других: "Модель, по которой у нас есть проблемы с нашими соседями, и мы должны приглашать других, чтобы защитить нас — неважно, кто эти другие — является очень уязвимой".

Глава правительства Армении также обвинил российских миротворцев, временно дислоцированных в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в невыполнении своих обязательств, однако отметил, что “если бы их не было в Карабахе, я не могу сказать, что ситуация сейчас была бы лучше”.

В целом, премьер-министр Армении подтвердил свою поддержку переговорам по нормализации отношений с Азербайджаном при посредничестве США, ЕС и России.

"Если мы хотим иметь прочную, вечную государственность, прежде всего, мы должны предпринять очень серьезные шаги и приложить очень серьезные усилия для урегулирования наших отношений с нашими соседями", - сказал он.

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Версия на английском языке 'We can’t rely on Russia to protect us anymore,' Armenian PM says
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Ermənistanın Rusiyadan üz döndərdiyini rəsmən elan edib: “Daha Moskvaya arxalana bilmərik”

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