Пашинян: Армении нужна новая Конституция

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что стране нужна новая Конституция.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что стране нужна новая Конституция.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в послании премьера по случаю Дня Конституции страны.

"Действующая Конституция вызывает серьезное социальное и психологическое напряжение среди граждан. По известным всем стечениям обстоятельств сегодня граждане Армении не считают, что действующая Конституция отражает их представления о правилах жизни в обществе и государстве, они видят ее как документ, созданный и внедренный правящей элитой", - заявил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что главная проблема заключается не только в том, что написано в Конституции, но и в том, как она была принята. По его словам, Армении необходима новая Конституция, которую народ будет считать своей, отражающей ее представления о государстве и взаимоотношениях с ним.

"Нам нужна новая Конституция, которая будет органически связана с народом - своим создателем", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что вопрос о новой Конституции часто становится предметом спекуляций. Тем не менее, подчеркнул премьер, необходимо продолжать работу над укреплением институциональной, психологической и физической устойчивости страны.

Премьер-министр призвал сосредоточиться на интересах народа "реальной Армении", который создал Республику Армения как инструмент для обеспечения свободы, благополучия, счастья и безопасности на международно признанной территории.