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Пашинян: Армении нужна новая Конституция

Пашинян: Армении нужна новая Конституция Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция.
В регионе
19 января 2024 г. 14:00
Пашинян: Армении нужна новая Конституция

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина со слов Пашиняна.

"По моему мнению, а также по мнению ряда коллег, и высказываю это мнение для того, чтобы оно стало предметом более широкого обсуждения, Республика Армения нуждается в новой Конституции, не конституционных поправках, а в новой Конституции", - сказано в сообщении.

Он отметил, что в мире происходят изменения, что неизбежно отразится на регионе Южного Кавказа, а также Армении.

"К этому изменению можно относиться по-разному. Но как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию, это само по себе нелогично, потому что, остановив эволюцию, мы придем к деградации, а в том, чтобы управлять ею в соответствии с государственными интересами Армении", - сказал Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: “Ermənistana yeni konstitusiya lazımdır”
Версия на английском языке Pashinyan: Armenia needs new Constitution

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