Пашинян: Армении нужен транзитный трубопровод

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Армения заинтересована в проведении через территорию страны транзитного газопровода, в том числе и из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в интервью телеканалу РБК.

Так, он ответил на вопрос о том, не планирует ли Армения присоединиться к странам, которые выступают за снижение энергозависимости от России и рассматривают такие проекты, как "Северный поток - 2", в качестве угрозы для собственной безопасности.

"К сожалению, в Армении сейчас не строится "Северный поток - 2". А мы заинтересованы, чтобы в нашей стране тоже строили какой-то транзитный трубопровод, который бы транспортировал, например, газ или нефть из точки А в точку Б. Поэтому мы очень заинтересованы такими проектами", - сказал Пашинян.