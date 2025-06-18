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Пашинян 20 июня прибудет с рабочим визитом в Стамбул

Пашинян 20 июня прибудет с рабочим визитом в Стамбул Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня прибудет с рабочим визитом в Стамбул.
В регионе
18 июня 2025 г. 21:34

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня прибудет с рабочим визитом в Стамбул.

Как передает Report, об этом написал директор по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в соцсети Х.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит нашу страну с рабочим визитом 20 июня 2025 года. Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган примет господина Пашиняна в Стамбуле", -отметил он.

Во вторник спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил журналистам, что Пашинян 20 июня посетит Турцию. Симоян затруднился представить детали повестки визита, но заверил, что в центре внимания будет весь спектр вопросов двусторонних отношений.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Paşinyanı İstanbulda qəbul edəcək

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