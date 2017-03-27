ПАСЕ выступил за усиление диалога со странами СНГ в вопросе борьбы с терроризмом

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Бельгийский парламентарий Ален Дэстекс выступает за более активный диалог между МПА СНГ и ПАСЕ по борьбе с террором, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

27 марта на "полях" Межпарламентской Ассамблеи СНГ проходит совместное заседание постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству и комитета ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.

"Стоит подумать о более активном и регулярном диалоге в этом направлении", - заявил А. Дэстекс.

Он также высказался "за более систематическое сравнение законодательств в этой сфере".