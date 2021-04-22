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ПАСЕ приняла резолюцию в связи с освобождением Алексея Навального

ПАСЕ приняла резолюцию в связи с освобождением Алексея Навального Ему должна быть оказана необходимая медицинская помощь, а к его правам следует проявить уважение
В регионе
22 апреля 2021 г. 14:12
ПАСЕ приняла резолюцию в связи с освобождением Алексея Навального

На весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы принята резолюция в связи с арестом Алексея Навального.

Как передает французское бюро Report, в документе под названием "Задержание и арест Алексея Навального" структура призывает Россию привести в исполнение решение суда и отпустить А.Навального на свободу.

В резолюции также говорится, что ему должна быть оказана необходимая медицинская помощь, а к его правам следует проявить уважение.

В то же время в документ вошли рекомендации, что Комитет по предотвращению пыток должен иметь возможность для посещения места содержания А. Навального, сотрудничество российской делегации в ПАСЕ со структурой по реализации резолюции и др.

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Версия на английском языке PACE adopts resolution on release of Alexei Navalny
Версия на азербайджанском языке AŞPA Aleksey Navalnının azadlığa buraxılmasına dair qətnamə qəbul edib

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