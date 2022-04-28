ПАСЕ поддержала создание международного трибунала для расследования действий РФ в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступила за создание специального международного уголовного трибунала в срочном порядке для расследования действий России в Украине.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступила за создание специального международного уголовного трибунала в срочном порядке для расследования действий России в Украине.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

По ее словам, в соответствующей резолюции, принятой в ходе сессии Ассамблеи, также содержится призыв к Комитету министров Совета Европы о необходимости назначить специального представителя по вопросам, касающимся последствий боевых действий РФ в Украине.

"Члены ПАСЕ также призывают государства-члены Совета Европы остановить любые поставки оружия, любых компонентов для военного сектора России, товаров двойного назначения и наложить санкции на все третьи государства, которые будут обходить такое эмбарго.

Парламентарии также призывают продолжать оказывать давление на РФ с целью прекращения боевых действий, вывода войск с суверенной территории Украины и соблюдения норм международного права, а также расследований, проводимых с целью установления ответственности за нарушение международного права, прав человека, гуманитарного права и другие международные преступления.

Кроме того, в утвержденной резолюции ПАСЕ призывает стремиться разорвать энергетическую зависимость от России, ускоряя энергетический переход и в то же время исследуя альтернативы импорта энергии из РФ", - отметила она.