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ПАСЕ поддержала создание международного трибунала для расследования действий РФ в Украине

ПАСЕ поддержала создание международного трибунала для расследования действий РФ в Украине Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступила за создание специального международного уголовного трибунала в срочном порядке для расследования действий России в Украине.
В регионе
28 апреля 2022 г. 13:15
ПАСЕ поддержала создание международного трибунала для расследования действий РФ в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступила за создание специального международного уголовного трибунала в срочном порядке для расследования действий России в Украине.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

По ее словам, в соответствующей резолюции, принятой в ходе сессии Ассамблеи, также содержится призыв к Комитету министров Совета Европы о необходимости назначить специального представителя по вопросам, касающимся последствий боевых действий РФ в Украине.

"Члены ПАСЕ также призывают государства-члены Совета Европы остановить любые поставки оружия, любых компонентов для военного сектора России, товаров двойного назначения и наложить санкции на все третьи государства, которые будут обходить такое эмбарго.

Парламентарии также призывают продолжать оказывать давление на РФ с целью прекращения боевых действий, вывода войск с суверенной территории Украины и соблюдения норм международного права, а также расследований, проводимых с целью установления ответственности за нарушение международного права, прав человека, гуманитарного права и другие международные преступления.

Кроме того, в утвержденной резолюции ПАСЕ призывает стремиться разорвать энергетическую зависимость от России, ускоряя энергетический переход и в то же время исследуя альтернативы импорта энергии из РФ", - отметила она.

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