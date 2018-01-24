ПАСЕ осуждает политику принуждения татар покинуть Крым

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ На зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы была принята резолюция "О гуманитарных последствиях войны в Украине".

Как сообщает французское бюро Report, в резолюции выражается сожаление по поводу отсутствия, с момента принятия резолюции № 2067 и по сей день, каких-либо шагов по обмену или освобождению людей, взятых в плен во время войны в Украине. Кроме того, Ассамблея осудила политику, направленную на изменение демографического фона в Крыму и принуждению крымских татар покинуть полуостров.

В документе также указывается, что положение вынужденных переселенцев должно быть в списке главных проблем государства. Ассамблея призывает стороны помочь семьям пропавших людей найти их. Помимо этого, резолюция в резолюции имеется призыв к России о прекращении финансовой и военной помощи незаконным группировкам на территории Донецка и Луганска.

Резолюция принята 55-ю голосами «за». 10 человек воздержались, против выступили-0.