ПАСЕ: Конституционный референдум в Армении обусловлен политическими интересами, а не потребностью граждан

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Относительно низкий уровень явки граждан на конституционном референдуме в Армении свидетельствует о том, что этот референдум был обусловлен политическими интересами, а не потребностью граждан. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении наблюдательской делегации ПАСЕ.

Отмечается, что проведенный референдум, был воспринят многими гражданами как средство или возможность для действующего президента остаться у власти после завершения второго и последнего срока.

Что касается процесса голосования, делегация с сожалением отметила такие недостатки как неточность избирательных списков, заявления об организованных широкомасштабных взятках, случаи карусели, а также случаи оказания давления на избирателей; злоупотребление административным ресурсов со стороны исполнительных органов; заявления об оказании давления и случаях подкупа членов избикомов; пробелы в особенности ходе посчета голосов в территориальных избиркомах.