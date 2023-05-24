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Партия турецких националистов поддержала Кылычдароглу во втором туре

Партия турецких националистов поддержала Кылычдароглу во втором туре Турецкая националистическая партия Zafer заявила в среду о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов.
В регионе
24 мая 2023 г. 13:31
Партия турецких националистов поддержала Кылычдароглу во втором туре

Турецкая националистическая партия Zafer заявила в среду о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил лидер партии Zafer Умит Оздаг на совместной пресс-конференции с Кылычдароглу.

"Одна из самых острых проблем для Турции - высылка 13 млн нелегальных мигрантов и беженцев. Мы тратим на их содержание 11 млрд долларов. Кылычдароглу на встрече с нами подчеркнул важность депортации беженцев. Мы решили поддержать Кылычдароглу во втором туре", - заявил Оздаг.

Отметим, что экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. В своей речи он подчеркнул важность высылки из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработки графика депортации, а также продолжения борьбы со всеми террористическими группировками.

В альянс Ata входила в том числе партия Zafer, однако после выборов она заявила о фактическом распаде альянса. В партии отмечали, что Оган сделал заявление от своего лица. Zafer на парламентских выборах получила 2% голосов и не прошла в парламент.

Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,51% голосов, а Кылычдароглу - 44,88%.

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Версия на английском языке Turkish nationalist party supports Kılıçdaroglu in run-off election
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə müxalifət partiyası prezident seçkilərinin ikinci turunda dəstəkləyəcəyi namizədin adını açıqlayıb

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