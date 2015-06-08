​Партия справедливости и развития в Турции потеряла на выборах статус правящей

Баку. 8 Июня. REPORT.AZ/ Партия справедливости и развития (ПСР) премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу вышла в лидеры на парламентских выборах по процентам, но не набрала нужного количества мест в парламенте (276) для того, чтобы в одиночку сформировать правительство.

Как передает Report, по данным Центризбиркома, приводящимся 7 июня по итогам обработки 99% бюллетеней, ПСР получает 40,94% голосов или 259 кресел в 550-местном меджлисе.

Партия потеряла почти 9% голосов избирателей по сравнению с итогами парламентских выборов 2011 года.