Партия Саакашвили намерена участвовать в выборах в парламент Украины

Партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" собирается участвовать в досрочных выборах в Верховную раду Украины.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС , об этом сообщил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.
По его словам, у партии есть уже собственные проекты, которые она хочет реализовать.
"Будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - отметил Сакварелидзе.
Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о восстановлении в украинском гражданстве Михаила Саакашвили.
Tural AsadiАвтор новости