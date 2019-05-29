Партия Саакашвили намерена участвовать в выборах в парламент Украины

Партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" собирается участвовать в досрочных выборах в Верховную раду Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС , об этом сообщил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

По его словам, у партии есть уже собственные проекты, которые она хочет реализовать.

"Будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - отметил Сакварелидзе.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о восстановлении в украинском гражданстве Михаила Саакашвили.