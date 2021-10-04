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Партия Саакашвили: Экс-президент должен скоро выйти на свободу

Партия Саакашвили: Экс-президент должен скоро выйти на свободу Член оппозиционной грузинской партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе уверена, что задержанный экс-глава государства вскоре выйдет на свободу.
В регионе
4 октября 2021 г. 05:48
Партия Саакашвили: Экс-президент должен скоро выйти на свободу
Михаил Саакашвили

Член оппозиционной грузинской партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе уверена, что задержанный экс-глава государства вскоре выйдет на свободу.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается его голодовки, я могу лишь сказать ему с человеческой точки зрения, что на самом деле не стоит портить здоровье, чтобы противостоять режиму, потому что сейчас ему нужно крепкое здоровье. Для того чтобы мы выполнили наш план, нам всем нужно быть бдительными. Саакашвили очень скоро выйдет на свободу, очень скоро он выйдет из тюрьмы. Каким образом? Увидим, все вместе", - заявила Херхеулидзе журналистам у стен пенитенциарного учреждения, где заключен Саакашвили. По ее словам, она получила разрешение и планирует увидеться с ним в ближайшие минуты.

Херхеулидзе добавила, что сообщит ему о всех новостях и отзывах о его задержании, так как в камере у Саакашвили нет телевизора и других источников информации.

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Версия на азербайджанском языке "Vahid Milli Hərəkat" Partiyası: “Saakaşvili tezliklə azad olunacaq”

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