Партия Пашиняна не будет создавать избирательный блок

"Гражданский договор" планирует участвовать в выборах как отдельная партия

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах самостоятельно и не станет блокироваться с другими политическими силами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявила член правления организации, лидер правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц.

"Гражданский договор" будет не будет создавать предвыборный блок. Мы планируем участвовать в выборах как отдельная партия", - заявила она.

Парламентские оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" уже заявили, что после отставки Пашиняна не выдвинут своих кандидатов на пост премьера. По мнению экспертов, основными конкурентами партии Пашиняна станут блоки бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.