Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении

Избирательный кодекс Армении позволяет партии "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, набравшей свыше 50% голосов на внеочередных парламентских выборах, самостоятельно сформировать правительство, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Избирательный кодекс Армении позволяет партии "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, набравшей свыше 50% голосов на внеочередных парламентских выборах, самостоятельно сформировать правительство, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно Конституции Армении, Избирательным кодексом гарантируется формирование в парламенте по итогам выборов стабильного парламентского большинства - 54% мест в законодательном органе.

В самом кодексе приводятся механизмы обеспечения такого большинства. В частности, если одна из партий получила большинство от общего числа мандатов, однако меньше 54 процентов, то эта партия получает такое минимальное число дополнительных мандатов. В результате число мандатов этой партии в процентном выражении должно составить не менее 54 процентов.

Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает на парламентских выборах с 53,92% по итогам подсчета голосов со всех участков, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%, однако такой показатель недостаточен для прохождения блока в парламент (необходимо преодолеть барьер в 7%). Партия "Процветающая Армения" известного бизнесмена Гагика Царукяна набирает 3,96% голосов. Для партий проходной барьер составляет 5%.

Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.