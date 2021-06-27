Партия Никола Пашиняна получит 71 депутатский мандат

Партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" в новом парламенте страны получит 71 депутатский мандат, блок второго президента Роберта Кочаряна "Армения" - 29, а блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Слу

Партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" в новом парламенте страны получит 71 депутатский мандат, блок второго президента Роберта Кочаряна "Армения" - 29, а блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна - семь.