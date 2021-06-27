Партия Никола Пашиняна получит 71 депутатский мандат

Партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" в новом парламенте страны получит 71 депутатский мандат, блок второго президента Роберта Кочаряна "Армения" - 29, а блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна - семь.
Партия Никола Пашиняна получит 71 депутатский мандатПартия Никола Пашиняна получит 71 депутатский мандат Партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" в новом парламенте страны получит 71 депутатский мандат, блок второго президента Роберта Кочаряна "Армения" - 29, а блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Слу
В регионе
27 июня 2021 г. 15:38
https://static.report.az/photo/d8449850-f494-3bed-bf8c-7574c8ff28ea.jpegНикол Пашинян
Версия на английском языке Nikol Pashinyan's party wins 71 seats in new parliament