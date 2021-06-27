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Партия Никола Пашиняна получит 71 депутатский мандат

Партия Никола Пашиняна получит 71 депутатский мандат Партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" в новом парламенте страны получит 71 депутатский мандат, блок второго президента Роберта Кочаряна "Армения" - 29, а блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Слу
В регионе
27 июня 2021 г. 15:38
Партия Никола Пашиняна получит 71 депутатский мандат
Никол Пашинян

Партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" в новом парламенте страны получит 71 депутатский мандат, блок второго президента Роберта Кочаряна "Армения" - 29, а блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна - семь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье на заседании заявил председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян.

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Версия на английском языке Nikol Pashinyan's party wins 71 seats in new parliament

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