Партия Левона Тер-Петросяна не примет участие во внеочередных парламентских выборах в Армении

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Партия "Армянский национальный конгресс" и Демократическая партия Армении не примут участия во внеочередных парламентских выборах 9 декабря. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующие решения приняты на заседаниях политсоветов этих политических сил.

"В конце концов было принято решение не участвовать в выборах, поскольку большинство прогнозируют провал в случае участия", - отмечается в статье армянской газеты "Жаманак".

Партию АНК возглавляет бывший президент Армении Левон Тер-Петросян.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 9-го декабря этого года.