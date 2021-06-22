Партия Кочаряна обжалует результаты парламентских выборов в Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что возглавляемый им политический блок "Армения" обратится в Конституционный суд (КС)

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что возглавляемый им политический блок "Армения" обратится в Конституционный суд (КС), чтобы обжаловать результаты парламентских выборов. Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%.

"Мы предполагаем, что были массовые нарушения. Мы видели использование админресурса, и поэтому мы обратимся в КС для обжалования результатов выборов", - сказал Кочарян на пресс-конференции. По его словам, результаты выборов были для всех неожиданными, о чем свидетельствуют результаты соцопросов.

Экс-президент сообщил, что ни в блоке "Армения", ни у него лично пока нет окончательного решения, отказываться от депутатских мандатов или нет.