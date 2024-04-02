О нас

Партия "Грузинская мечта" призвала США снять санкции против грузинских судей

Партия "Грузинская мечта" призвала США снять санкции против грузинских судей Парламентское большинство обратилось к посольству США в Грузии и к послу Робин Данниган с требованием рассмотреть вопрос снятия санкций с грузинских судей.
В регионе
2 апреля 2024 г. 12:58
Партия Грузинская мечта призвала США снять санкции против грузинских судей

Парламентское большинство обратилось к посольству США в Грузии и к послу Робин Данниган с требованием рассмотреть вопрос снятия санкций с грузинских судей.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта–демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года. С тех пор власти Грузии неоднократно призывали Госдеп США предоставить доказательства.

"От имени парламентского большинства мы хотим обратиться к местному представительству нашей страны-партнера и друга - посольству, к госпоже послу. И мы надеемся, что во время ее нахождения на посту посла этот вопрос будет объективно решен, чтобы начался разговор и были отменены санкции, введенные США в отношении судей", - заявил Мдинарадзе.

По его словам, до сих пор нет доказательств, которые подтвердили бы релевантность этих санкций, не говоря о каких-либо условиях и реальных основаниях для введения санкций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgian Dream party urges US to lift sanctions against Georgian judges

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37
Журналист-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
"Журналист"-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
26 марта 2024 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi