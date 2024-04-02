Партия "Грузинская мечта" призвала США снять санкции против грузинских судей

Парламентское большинство обратилось к посольству США в Грузии и к послу Робин Данниган с требованием рассмотреть вопрос снятия санкций с грузинских судей.

Парламентское большинство обратилось к посольству США в Грузии и к послу Робин Данниган с требованием рассмотреть вопрос снятия санкций с грузинских судей.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта–демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года. С тех пор власти Грузии неоднократно призывали Госдеп США предоставить доказательства.

"От имени парламентского большинства мы хотим обратиться к местному представительству нашей страны-партнера и друга - посольству, к госпоже послу. И мы надеемся, что во время ее нахождения на посту посла этот вопрос будет объективно решен, чтобы начался разговор и были отменены санкции, введенные США в отношении судей", - заявил Мдинарадзе.

По его словам, до сих пор нет доказательств, которые подтвердили бы релевантность этих санкций, не говоря о каких-либо условиях и реальных основаниях для введения санкций.