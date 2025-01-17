Правящая партия Грузии осудила заявление Палаты общин Великобритании

Политический совет правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" распространила заявление, осуждающее инициативу 14 депутатов Палаты общин Великобритании о возможном введении санкций против Бидзины Иванишвили.

Политический совет правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" распространила заявление, осуждающее инициативу 14 депутатов Палаты общин Великобритании о возможном введении санкций против Бидзины Иванишвили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на документ.

В нем отмечается, что лидеру правящей партии страны, который спас Грузию от авторитарного правления и принес стране демократический переход, без каких-либо оснований угрожают санкциями.

В заявлении подчеркивается, что репутация Великобритании как государства, основанного на верховенстве права и правах человека, окажется под угрозой из-за такого решения.

Ранее Великобритания ввела санкции против министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и других высокопоставленных чиновников министерства.