Партия "Армянское возрождение" в знак протеста приняла решение не участвовать в выборах совета старейшин Еревана

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Партия "Армянское возрождение" приняла решение не участвовать в ближайших выборах совета старейшин Еревана 14 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, партия в связи с этим распространила заявление.

"Учитывая влияние административных ресурсов, олигархических и районных группировок, массовое воздействие повсеместных взяток на избирательный процесс, партия приняла решение не участвовать в выборах Совета старейшин Еревана", - говорится в заявлении.

От участия в выборах также отказалась партия "Дашнакцутюн".