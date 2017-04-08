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    Партия "Армянское возрождение" в знак протеста приняла решение не участвовать в выборах совета старейшин Еревана

    Партия приняла решение, учитывая влияние административных ресурсов и олигархических и районных группировок на избирательный процесс

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Партия "Армянское возрождение" приняла решение не участвовать в ближайших выборах совета старейшин Еревана 14 мая.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, партия в связи с этим распространила заявление.

    "Учитывая влияние административных ресурсов, олигархических и районных группировок, массовое воздействие повсеместных взяток на избирательный процесс, партия приняла решение не участвовать в выборах Совета старейшин Еревана", - говорится в заявлении.

    От участия в выборах также отказалась партия "Дашнакцутюн".

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