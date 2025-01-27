Парламенты Грузии и Венгрии подписали рамочное соглашение о партнерстве

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и его венгерский коллега Ласло Кёвер в Будапеште подписали рамочное соглашение, направленное на укрепление партнерства между странами.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и его венгерский коллега Ласло Кёвер в Будапеште подписали рамочное соглашение, направленное на укрепление партнерства между странами.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе грузинского законодательного органа.

"Соглашение подчеркивает историческую дружбу между Грузией и Венгрией, основанную на общих европейских ценностях. Его целью является взаимовыгодный двусторонний обмен опытом. Согласно договору, Национальная ассамблея Венгрии поделится с парламентом Грузии собственным опытом, связанным с интеграцией в Евросоюз, и всячески поможет достичь прогресса на пути членства в ЕС", - говорится в сообщении.

Отметим, что Папуашвили отправился с первым официальным визитом в Венгрию 26 января. В рамках визита у него также запланированы переговоры с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном.