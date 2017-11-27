Парламентские выборы в Туркменистане назначены на 25 марта

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Меджлис (парламент) Туркмении принял постановление о проведении парламентских выборов 25 марта 2018 года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Меджлис Туркменистана постановляет: назначить выборы депутатов меджлиса Туркменистана шестого созыва, членов велаятских (областных), этрапских (районных) и городских халка маслахаты (народных советов) четвертого созыва, членов Генгешей (советов) восьмого созыва на воскресенье, 25 марта 2018 года", — говорится в постановлении парламента, опубликованном в газете "Нейтральный Туркменистан".

Меджлис Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Наряду с президентом Туркменистана, кабмином и Верховным судом Меджлис осуществляет в стране высшую государственную власть. Он состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.