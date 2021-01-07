Парламентские выборы в Казахстане: новый шаг вперед по пути модернизации и прогресса

Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов написал статью под названием "Парламентские выборы в Казахстане: новый шаг вперед по пути модернизации и прогресса".

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов написал статью под названием "Парламентские выборы в Казахстане: новый шаг вперед по пути модернизации и прогресса".

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"Начало нового 2021 года в Казахстане ознаменовано выборами в нижнюю палату Парламента и местные представительные органы – маслихаты.

10 января около 11 миллионов избирателей будут иметь шанс проголосовать более чем на 10 000 избирательных участках в стране и за рубежом, в том числе, в нашем посольстве в Баку. Интересно, что выборы в Казахстане, проводимые в конституционные сроки и с соблюдением максимальных мер предосторожности в условиях пандемии COVID-19, будут первыми парламентскими выборами в мире в новом 2021 году.

Конкуренция будет идти за 107 депутатских мест в Мажилисе, из которых 98 избираются из числа кандидатов, включенных в списки партий, преодолевающих 7-процентный барьер. Еще 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана, уникальным институтом, имеющим конституционный статус и обеспечивающим представление интересов наших граждан более 120 национальностей.

На проведение избирательной кампании, в которой участвуют пять из шести зарегистрированных в стране партий, наложили серьезный отпечаток пандемия коронавируса и длящаяся почти год борьба с ней как в Казахстане, так и во всем мире.

Но есть и другие особенности нынешней электоральной кампании, существенно отличающие ее от предыдущих парламентских выборов в 2016 году. Речь идет о проведенных за последние полтора года законодательных реформах, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым после инаугурации в июне 2019 года и нацеленных на дальнейшее укрепление демократических процедур и гражданского общества в Казахстане.

Так, согласно вновь принятым законам, вдвое снижено количество собранных подписей (с 40 до 20 тысяч), требуемых для регистрации политических партий в девятой по размерам стране в мире с населением в 18.5 млн. человек. Это значительно упрощает создание новой партии, и уже несколько объединений объявили о намерении зарегистрироваться.

Были законодательно внедрены новые принципы, обеспечивающие политическое вовлечение женщин и молодёжи и укрепление их роли в демократическом процессе принятия решений. Отныне введены обязательные 30-процентные квоты для женщин и молодых людей в возрасте до 29 лет в списках кандидатов от политических партий в Парламент. Эта норма соблюдается всеми пятью партиями, выставившими на суд электората предвыборные списки из 312 кандидатов в целом.

Был законодательно утвержден институт парламентской оппозиции, предусматривающий закрепление дополнительных гарантий представленности партий парламентского меньшинства в руководящих структурах Мажилиса. В частности, председатель одного из комитетов Мажилиса и секретари двух разных комитетов будут избираться из числа депутатов, выдвинутых от парламентской оппозиции.

С тем, чтобы создать более благоприятные условия для реализации права на свободу выражения, были также приняты поправки в Закон о порядке организации и проведения мирных собраний. Поправки соответствуют основным положениям Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Теперь сократилось время, необходимое для уведомления властей о намерении провести мирное собрание. Граждане теперь должны делать это не менее чем за 5 дней до проведения мероприятия в сравнении с первоначальными 15 днями.

Все эти реформы, равно как и другие изменения в политической жизни страны, такие как состоявшееся на днях присоединение Казахстана ко Второму факультативному протоколу к уже упомянутому пакту, означающему отмену смертной казни, отражают провозглашенную Президентом К.Токаевым концепцию «слышащего государства». Согласно этой концепции, помимо простого учета взглядов населения, государство активно берет в расчет общественное мнение в процессе принятия политических решений.

Партии активно боролись за голоса избирателей как в оффлайне, так и в режиме онлайн, что особенно востребовано в условиях пандемических ограничений. Состоялось несколько раундов дебатов среди лидеров и представителей партий в прямом эфире на общенациональных телеканалах. Ее особенностями также стали ребрендинг двух партий, состоявшийся ранее, и проведение общенациональных праймериз в правящей партии Нур Отан. Выборную кампанию активно освещают многие из 3000 средств массовой информации, действующих в стране.

Хотя представленные партиями предвыборные платформы предлагают зачастую принципиально разные пути решения стоящих перед страной задач и проблем, в главном вопросе они занимают общую социально ориентированную позицию. Они также считают, что только дальнейшее движение по пути модернизации, укрепления гражданских институтов и демократии может обеспечить устойчивое экономическое развитие страны и повышение уровня благосостояния казахстанцев.

Именно на таких позициях стоит Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Поэтому, вне зависимости от итогов выборов, можно говорить о том, что его курс масштабных реформ, требуемых для преодоления современных сложностей, с которыми столкнулась наша страна, особенно, за год пандемии, будет и дальше получать поддержку со стороны высшего законодательного органа и сформированного по итогам выборов правительства. Это значит, что после выборов, которые наша страна намерена провести в соответствии с высокими демократическими стандартами, при участии почти 400 наблюдателей от многих государств мира, включая Азербайджан, и 11-ти международных организаций, Казахстан продолжит уверенное продвижение вперед по пути модернизации и прогресса".