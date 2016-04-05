Парламентские выборы в Грузии состоятся 8 октября

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что парламентские выборы пройдут в стране 8 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент Грузии заявил на брифинге во вторник.

"Хочу заявить, что парламентские выборы 2016 года назначены 8 октября", - заявил президент.

Он добавил, что "соответствующая документация будет отправлена премьер-министру (Георгию Квирикашвили) для контрассигнации завтра".

Президент сделал это заявление по итогам встречи с премьером.