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    Парламентские выборы в Грузии состоятся 8 октября

    Об этом президент Грузии заявил на брифинге во вторник

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что парламентские выборы пройдут в стране 8 октября.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент Грузии заявил на брифинге во вторник.

    "Хочу заявить, что парламентские выборы 2016 года назначены 8 октября", - заявил президент.

    Он добавил, что "соответствующая документация будет отправлена премьер-министру (Георгию Квирикашвили) для контрассигнации завтра".

    Президент сделал это заявление по итогам встречи с премьером.

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