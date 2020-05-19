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Парламентские выборы в Грузии не будут отложены

Парламентские выборы в Грузии не будут отложены

"Правительство Грузии, несмотря на опасность коронавируса, приложило все усилия для проведения осенью парламентских выборов".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал премьер-министр страны Георгий Гахария.

Он сказал, что в стране продолжается активная борьба с COVID-19: "Мы полностью мобилизовались для победы над коронавирусом, восстановления экономики и проведения предстоящих выборов в спокойных условиях".

Глава правительства с сожалением отметил, что оппозиция пытается воспользоваться кризисной ситуацией в своих узких политических интересах.

Отметим, что парламентские выборы в соседней стране назначены на 31 октября.

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