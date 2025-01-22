Парламентская комиссия на днях рассмотрит законопроект по евроинтеграции Армении

Комиссия Национального собрания Армении по европейской интеграции 24 января рассмотрит предложенный прозападными силами законопроект "О начале процесса вступления Армении в Евросоюз".

Комиссия Национального собрания Армении по европейской интеграции 24 января рассмотрит предложенный прозападными силами законопроект "О начале процесса вступления Армении в Евросоюз".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Нацсобрании страны.

В случае одобрения проекта в профильной комиссии документ будет обсужден на пленарном заседании законодательного органа.

Напомним, законопроект был одобрен правительством на заседании 9 января и направлен в парламент. Этому предшествовал организованный рядом непарламентских партий сбор подписей в пользу старта процесса. Инициаторам удалось собрать 60 тыс. подписей.