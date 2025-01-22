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Парламентская комиссия на днях рассмотрит законопроект по евроинтеграции Армении

Парламентская комиссия на днях рассмотрит законопроект по евроинтеграции Армении Комиссия Национального собрания Армении по европейской интеграции 24 января рассмотрит предложенный прозападными силами законопроект "О начале процесса вступления Армении в Евросоюз".
В регионе
22 января 2025 г. 17:06
Парламентская комиссия на днях рассмотрит законопроект по евроинтеграции Армении

Комиссия Национального собрания Армении по европейской интеграции 24 января рассмотрит предложенный прозападными силами законопроект "О начале процесса вступления Армении в Евросоюз".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Нацсобрании страны.

В случае одобрения проекта в профильной комиссии документ будет обсужден на пленарном заседании законодательного органа.

Напомним, законопроект был одобрен правительством на заседании 9 января и направлен в парламент. Этому предшествовал организованный рядом непарламентских партий сбор подписей в пользу старта процесса. Инициаторам удалось собрать 60 тыс. подписей.

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