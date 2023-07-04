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Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной спонсором терроризма. Также ЧВК "Вагнера" была признана террористической организацией.
В регионе
4 июля 2023 г. 22:43
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной спонсором терроризма. Также ЧВК "Вагнера" была признана террористической организацией.

Как передает Report, об этом в Facebook заявила заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере приняли итоговую декларацию, которая, в частности, гласит, что:

- терроризм представляет одну из самых больших угроз международному миру и безопасности;

- действия ЧВК "Вагнера" от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические;

- государства-члены ОБСЕ должны принять меры против ЧВК "Вагнера" и ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией.

Кроме того, ПА ОБСЕ в документе призывает государства-члены усиливать международные нормы, которые четко признают: террористический характер ЧВК "Вагнера" и ее действий, а также ответственность РФ как государства-спонсора этой террористической организации. К тому же отмечается недопустимость привлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.

"Впервые такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации", - отметила Кравчук.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT PA Rusiyanı terrorizmin sponsoru kimi tanıyıb

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