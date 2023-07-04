Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной спонсором терроризма. Также ЧВК "Вагнера" была признана террористической организацией.
Как передает Report, об этом в Facebook заявила заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
На сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере приняли итоговую декларацию, которая, в частности, гласит, что:
- терроризм представляет одну из самых больших угроз международному миру и безопасности;
- действия ЧВК "Вагнера" от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические;
- государства-члены ОБСЕ должны принять меры против ЧВК "Вагнера" и ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией.
Кроме того, ПА ОБСЕ в документе призывает государства-члены усиливать международные нормы, которые четко признают: террористический характер ЧВК "Вагнера" и ее действий, а также ответственность РФ как государства-спонсора этой террористической организации. К тому же отмечается недопустимость привлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.
"Впервые такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации", - отметила Кравчук.