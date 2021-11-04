Парламент Украины утвердил нового министра обороны

В Верховной Раде Украины на сегодняшнем заседании рассматривалась кандидатура нового министра обороны.

В Верховной Раде Украины на сегодняшнем заседании рассматривалась кандидатура нового министра обороны.

Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, Алексей Резников, кандидатуру которого комитет по безопасности и обороне законодательного органа выдвинул на прошлой неделе, после обсуждений был утвержден на пост министра обороны. За его кандидатуру проголосовали 273 депутата.

A.Резников до этого занимал пост вице-премьера. Он также был куратором по связям с Азербайджаном.

Напомним, что накануне Андрей Таран подал в отставку с поста министра обороны.