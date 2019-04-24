Парламент Украины намерен ограничить права президента

Депутаты Верховной рады разработали законопроект, который существенно ограничивает права президента Украины и передает часть его полномочий премьер-министру и парламенту.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил член депутатской группы "Возрождение" Валерий Писаренко.

"Верховная рада готовится существенно ограничить полномочия президента. Новоизбранный президент может превратиться в формальную фигуру, запутанную сложной сеткой правительственной бюрократии… Большинство предложений заговорщиков (авторов - ред.) – неконституционные", - написал Писаренко в Facebook.

Он также выложил текст законопроекта, которым предусматривается внесение изменений в ряд законов Украины в части полномочий президента, премьера и Верховной рады. Согласно документу, ряд полномочий, которые были ранее у президента, передаются премьер-министру и Верховной раде.

Законопроект предусматривает, что организация и контроль за деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ) переходит от президента к Верховной раде.

В проекте закона также содержится норма о том, что президент вносит в Раду представления на назначение глав МИД и Минобороны по предложению коалиции депутатских фракций, а не по своему выбору.

Вместе с тем, законопроект упрощает процедуру импичмента, для ее начала достаточно будет инициативы генпрокурора или депутатской фракции, или депутатской группы.

Второй тур выборов главы государства в Украине прошел 21 апреля. По итогам обработки 100% электронных протоколов Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов (свыше 13,5 млн человек), действующий президент Петр Порошенко - 24,45% (более 4,5 млн человек). Инаугурация избранного президента должна состояться до 31 мая.