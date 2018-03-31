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    Парламент Туркменистана возглавила женщина

    Голосование прошло накануне в ходе первого заседания меджлиса нового созыва, в нем принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Депутат меджлиса (парламента) Туркменистана от одного из избирательных округов Ашхабада Гульшат Маммедова единогласно избрана председателем законодательного органа страны, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Голосование прошло накануне в ходе первого заседания меджлиса нового созыва, в нем принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

    Обращаясь к главе государства, депутатам и всем присутствующим, Г.Маммедова выразила глубокую признательность за оказанное доверие и заверила, что "не пожалеет сил для претворения в жизнь политики прогрессивных реформ".

    Депутаты меджлиса приложат максимум усилий для успешного выполнения поставленных перед ними задач, добавила она.

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