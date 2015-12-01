 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Парламент Турции вынес правительству Давутоглу вотум доверия

    В поддержку кабмина Давутоглу высказались 315 депутатов

    Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ Депутаты парламента Турции вынесли вотум доверия правительству премьера Ахмета Давутоглу.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, уточняется, что в поддержку кабмина Давутоглу высказались 315 депутатов.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил новый состав кабинета министров. По итогам выборов 1 ноября Партия справедливости и развития Турции, лидером которой является Давутоглу, получила большинство мест на выборах в парламент.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi