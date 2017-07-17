Парламент Турции в четвертый раз продлил на 90 дней режим ЧП

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Парламент Турции в четвертый раз продлил на 90 дней действие режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране, введенного после попытки переворота в прошлом году.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NTV в понедельник.

Ранее в понедельник правительство Турции направило в парламент запрос на продление режима ЧП.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года сроком на три месяца. Он трижды продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.