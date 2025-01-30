Парламент Турции утвердил повышение минимальной пенсии

В Турции минимальный размер пенсии будет увеличен на 15,75% и составит 14 469 лир (около 687 AZN).

В Турции минимальный размер пенсии будет увеличен на 15,75% и составит 14 469 лир (около 687 AZN).

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, это отразилось в законопроекте, утвержденном Генеральным советом Великого национального собрания (парламент) Турции.

Согласно информации, в принятом документе содержится девять пунктов, один из которых предусматривает повышение минимальной пенсии. В результате изменений с текущего года минимальный размер пенсии увеличится с 12 500 лир до 14 469 лир, то есть на 15,75%.

Кроме того, регулированием будет продолжена финансовая поддержка работодателей, которая внедрена с 2016 года. В 2025 году размер субсидии на каждого работника составит 1 000 лир. Эта мера направлена на сохранение занятости и поддержку официального трудоустройства.