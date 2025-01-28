Парламент Турции создал комиссию по расследованию пожара на горнолыжном курорте

Парламент Турции принял решение о создании специальной комиссии по расследованию обстоятельств пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая.

Парламент Турции принял решение о создании специальной комиссии по расследованию обстоятельств пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая.

Как передает Report, об этом сообщил TRT Haber.

По данным телеканала, итоговый отчет по результатам расследования комиссии, в которую вошли 22 депутата, планируется подготовить в течение трех месяцев.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш сообщил ранее журналистам, что рассчитывает на то, что выводы депутатов позволят прояснить причины трагедии и внесут существенный вклад в расследование дела о пожаре, которое проводит прокуратура. Он также выразил надежду, что все виновные в ЧП предстанут перед судом.

Напомним, что пожар в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу произошел ночью 21 января. В отеле находилось всего 238 постояльцев. В результате пожара погибли 78 человек, около 50 человек получили ранения.