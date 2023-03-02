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Парламент Турции создал комиссию по расследованию последствий землетрясений

Парламент Турции создал комиссию по расследованию последствий землетрясений Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) приняло решение создать комиссию по расследованию землетрясений в Кахраманмараше.
В регионе
2 марта 2023 г. 23:22
Парламент Турции создал комиссию по расследованию последствий землетрясений

Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) приняло решение создать комиссию по расследованию землетрясений в Кахраманмараше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

В парламенте были обсуждены предложения, представленные председателю ВНСТ по тщательному расследованию последствий землетрясений в Кахраманмараше, созданию сейсмостойкого строительного фонда и принятию мер. В ходе обсуждений депутаты выступили с рядом предложений.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 45 089 человек.

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