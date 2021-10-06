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Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение по климату

Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение по климату Генеральная Ассамблея Великого собрания (парламента) Турции приняла законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату.
В регионе
6 октября 2021 г. 23:29
Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение по климату

Генеральная Ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции приняла законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, законопроект был принят единогласно.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. В ноябре Великобритания примет 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Глазго.

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