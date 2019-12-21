Парламент Турции ратифицировал меморандум о военном сотрудничестве с ПНС Ливии

Великое национальное собрание Турции (парламент) ратифицировало в субботу меморандум о сотрудничестве в военной сфере с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют итоги голосования.

Из 395 голосовавших депутатов 268 высказались в поддержку данного соглашения. Для вступления в силу меморандум должен теперь быть подписан президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

28 ноября в Стамбуле между Турцией и правительством в Триполи был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи Турцией полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии.