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Парламент Турции ратифицировал меморандум о военном сотрудничестве с ПНС Ливии

​Парламент Турции ратифицировал меморандум о военном сотрудничестве с

Великое национальное собрание Турции (парламент) ратифицировало в субботу меморандум о сотрудничестве в военной сфере с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют итоги голосования.

Из 395 голосовавших депутатов 268 высказались в поддержку данного соглашения. Для вступления в силу меморандум должен теперь быть подписан президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

28 ноября в Стамбуле между Турцией и правительством в Триполи был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи Турцией полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии. 

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