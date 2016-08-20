Парламент Турции ратифицировал соглашение с Израилем

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Парламент Турции утвердил документ соглашения, связанного с нормализацией отношений между официальной Анкарой и Тель-Авивом.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, согласно ратифицированному в турецком парламенте документу, в течение 25-ти дней Израиль выплатит Турции компенсацию в размере 20 млн. долларов.

По условию соглашения, израильские военнослужащие будут освобождены от юридической и уголовной ответственности. Кроме того, Израиль смягчит эмбарго, применяемое в связи с отправкой Палестине гуманитарной помощи.

Отметим, что 29 июня этого года правительство Израиля утвердило с Турцией соглашение о нормализации отношений.

Израиль принес извинения в связи с произошедшим.

Напомним, что отношения между двумя странами прекратились 31 мая 2010 года. Тогда израильские военнослужащие напали на турецкое судно "Мави Мармара" с гуманитарным грузом для палестинского сектора Газа. В результате были убиты 9 граждан Турции.