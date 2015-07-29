​Парламент Турции проведет в среду чрезвычайное заседание в связи с терактами в стране

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ На повестку дня будет вынесено предложение Народно-республиканской партии (НРП) о создании специальной комиссии по расследованию терактов, сообщает Report со ссылкой на TRT.

Великое Национальное Собрание Турции в среду проведет чрезвычайное заседание в связи с терактами в стране. Единственным вопросом повестки дня заседания, которое, как ожидается, пройдет в закрытом для прессы режиме, станет предложение НРП о расследовании терактов.

Партия националистического движения (ПНД) выступает против создания Комиссии по расследованию терактов. Предложение не поддерживает и Партия справедливости и развития (ПСР).

В прошлый законодательный период в рамках процесса по разрешению проблемы терроризма была создана комиссия, которая подготовила всесторонний доклад о проблеме терроризма.