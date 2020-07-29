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Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей

Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей Парламент Турции принял законопроект о регулировании социальных сетей.
В регионе
29 июля 2020 г. 10:01
Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей

Парламент Турции принял законопроект о регулировании социальных сетей. Данное решение обяжет иностранные компании, в частности Facebook, Twitter, Instagram, открыть свои представительства в Турции.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Такие юридические лица будут нести ответственность за публикацию на их платформах противоправного контента. Они также будут обязаны принимать меры для пресечения распространения подобной информации.

Если компании откажутся открывать турецкие представительства, то Анкара намерена ограничивать доступ к социальным сетям, вплоть до полного закрытия доступа к ним в Турции.

Состоящий из 9 пунктов законопроект внесен в парламент правящей Партией справедливости и развития (ПСР).

Кроме того, публикации, которые власти страны посчитают оскорбительными или клеветническими, должны будут удалены в течение 48 часов, в противном случае пользователям будут грозить штрафы или значительное сокращение трафика.

Согласно законопроекту, компании обязаны хранить все данные своих турецких клиентов на территории Турции.

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