Парламент Турции одобрил введение режима ЧП в стране на три месяца

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Турецкий парламент утвердил постановление правительства Турции о введении в стране режима чрезвычайного положения в течение трех месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, за одобрение постановления проголосовали 346 из 550 депутатов парламента.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране чрезвычайного положения. По его словам, режим ЧП вводится для того, чтобы эффективно и быстро принимать меры против лиц, причастных к мятежу. Турецкий лидер добавил, что это не повредит демократии, правам и свободам граждан, а напротив, укрепит их.