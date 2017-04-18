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    Парламент Турции одобрил продление режима ЧП в стране на три месяца

    Режим ЧП продолжит действовать до 19 июля

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Парламент Турции проголосовал за продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения в стране. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, голосование по соответствующему запросу правительства состоялось во вторник.

    После ратификации решения парламента президентом и публикации его в официальном правительственном вестнике режим ЧП продолжит действовать до 19 июля.

    В понедельник Совет национальной безопасности (СНБ) Турции выступил за продление режима ЧП. "Была проведена оценка введенного на территории всей страны режима ЧП. С целью продолжения обеспечения защиты прав и свобод граждан, демократии и принципов правового государства принято решение рекомендовать продлить режим чрезвычайного положения", - говорится в коммюнике совета.

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