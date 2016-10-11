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    Парламент Турции одобрил продление режима ЧП в стране сроком на 90 дней

    Правительство Турции 3 октября по рекомендации Совета нацбезопасности продлило режим ЧП еще на 90 дней, начиная с 19 октября

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Турецкий парламент утвердил во вторник постановление правительства о продлении еще на 90 дней действия режима чрезвычайного положения, введенного в стране после попытки переворота.

    Об этом передает Report со ссылкой на телеканал NTV.

    Правительство Турции 3 октября по рекомендации Совета национальной безопасности страны продлило режим чрезвычайного положения еще на 90 дней, начиная с 19 октября. Для вступления этого постановления в силу было необходимо заручиться поддержкой парламента, большинство депутатов которого проголосовали за него.

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