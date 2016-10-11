Парламент Турции одобрил продление режима ЧП в стране сроком на 90 дней

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Турецкий парламент утвердил во вторник постановление правительства о продлении еще на 90 дней действия режима чрезвычайного положения, введенного в стране после попытки переворота.

Об этом передает Report со ссылкой на телеканал NTV.

Правительство Турции 3 октября по рекомендации Совета национальной безопасности страны продлило режим чрезвычайного положения еще на 90 дней, начиная с 19 октября. Для вступления этого постановления в силу было необходимо заручиться поддержкой парламента, большинство депутатов которого проголосовали за него.